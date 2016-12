Nuovi terribili particolari nella tragedia del bimbo di 11 anni precipitato e annegato in un canale a Fiumicino. Secondo quanto scoperto dagli investigatori il piccolo, in un momento di sconforto, aveva rivelato a scuola di non farcela più e di volersi ammazzare perché "i miei si drogano". I genitori sono separati e non hanno un lavoro stabile. Il bimbo viveva con la nonna e lunedì dopo la scuola non era tornato. Si attende l'autopsia.