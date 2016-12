Aveva lasciato L'Aquila dopo il sisma, oggi ha perso la figlia di 18 mesi ad Arquata del Tronto

La bambina stava dormendo nel suo lettino quando l'abitazione è crollata. Feriti i genitori, entrambi ricoverati per esami diagnostici approfonditi. Sono rimasti a lungo sepolti sotto le macerie e ora la mamma si trova all'ospedale regionale Torrette di Ancona, mentre il papà è ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli per le ferite riportate in varie parti del corpo, ma non e' in pericolo di vita.



Il corpicino della bimba è stato composto ed è già iniziato il viavai dei familiari e dei parenti, sconvolti per la perdita. Su tutti il nonno ascolano: è stato lui la notte scorsa tra i primi a raggiungere l'abitazione di Arquata. "Non volevano farmi passare perché era tutto pericolante, ma io ho detto che non me ne importava niente, che dovevo andare a cercarli: purtroppo per la bambina non c'è stato nulla da fare" ha raccontato, disperato.