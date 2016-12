Tgcom24 > Cronaca > Lazio > Preso in giro perché gay, si suicida 14enne

11.8.2013

Preso in giro perché gay, si suicida 14enne

Roma, nel messaggio lasciato prima di togliersi la vita ha spiegato le ragioni del suo gesto: "Nessuno mi capisce, non so come farmi accettare"