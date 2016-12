Roma, i Fori imperiali diventano pedonali

foto Dal Web Correlati Roma, Fori Imperiali pedonalizzati

Il comune di Milano alza i prezzi dei parcheggi: stangata da 250 euro per i non residenti 17:58 - La pedonalizzazione dei Fori imperiali è sempre più vicina. La nuova viabilità, e dunque il divieto di transito alle auto private, scatterà sabato 3 agosto alle 5.30 del mattino. Una vera rivoluzione per il centro storico di Roma e per i romani. Oggetto del provvedimento sarà il tratto di via dei Fori imperiali che parte da largo Corrado Ricci e arriva fino sotto il Colosseo. Lì il transito sarà consentito solo per trasporto pubblico e taxi.

La soddisfazione del sindaco Ignazio Marino - "Abbiamo provveduto a chiudere il sondaggio che abbiamo lanciato il 25 luglio. Il 75% si è detto favorevole alla pedonalizzazione. Sono numeri che non hanno bisogno di ulteriori commenti". Sono le parole del sindaco di Roma, Ignazio Marino, durante la presentazione della "Notte dei Fori", l'evento che darà il via al nuovo piano di viabilità per il centro storico della Capitale. Ha continuato Marino: "Il numero di persone di registrate al sondaggio è particolarmente alto. A rispondere in tutto sono state 24 mila persone e di queste la maggior parte è tra i 40 e i 49 anni. Più del 40% ha dichiarato di transitare abitualmente con il proprio mezzo sui Fori e oltre il 50% è consapevole delle conseguenze della pedonalizzazione";



Avanti tutta - Possibilità di ritornare indietro se la sperimentazione della pedonalizzazione dei Fori Imperiali dovesse abdare male non ce ne sono. Categorico il sindaco: "Assolutamente no, andremo avanti e nei tempi più brevi possibili arriveremo ad una pedonalizzazione completa". E a chi critica risponde: "Dico semplicemente con simpatia che passeremo da 1.200 veicoli all'ora a 40. Per chi si occupa di matematica è una differenza significativa. A tutti coloro che hanno sollevato critiche dico: chiudete gli occhi e pensate ad una delle città estere, che avendo il monumento più famoso, lo trasforma in una rotonda per la viabilità del traffico. Noi invece vogliamo restituire il Colosseo non solo ai romani, ma a tutto il pianeta".



Anche un francobollo celebrativo - Un francobollo per celebrare i Fori imperiali pedonalizzati. Ignazio Marino non cela l'entusiasmo per la decisione: "E' un francobollo postale - spiega il primo cittadino - e sarà possibile acquistarlo durante la Notte dei Fori. Lo abbiamo fatto in modo che ci sia questa possibilità commemorativa che è stata organizzata ovviamente da Poste Italiane".



C'è chi dice no - Un piccolo gruppo di esponenti del Pdl del XV Municipio ha contestato però il sindaco di Roma Ignazio Marino esponendo uno striscione con scritto: "2,5 milioni di euro ai Fori Imperiali, neanche un euro alla periferia. Vogliamo solo sapere dove sono stati presi i 2,5 milioni per pedonalizzare i Fori". Per esprimere il loro dissenso, gli esponenti Pdl hanno raggiunto il sindaco all'inaugurazione del poliambulatorio "Clauzetto", nella zona di Labaro, sulla Flaminia.