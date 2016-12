Sanità, sciopero di quattro ore per medici e veterinari in ospedali e ambulatori

foto Ansa Correlati Sanità, medici e veterinari in sciopero

Genova,aria in vena: paziente muore sotto i ferri

In Europa cure e operazioni senza frontiere 07:03 - Rischia di essere un lunedì nero per la sanità italiana. Negli ospedali e negli ambulatori incroceranno le braccia per quattro ore all'inizio di ogni turno per protestare contro i tagli pesanti, il blocco del turnover e del contratto. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati che rappresentano in tutto 115mila medici e veterinari dipendenti del Servizio sanitario e anche i 20mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn. - Rischia di essere un lunedì nero per la sanità italiana. Negli ospedali e negli ambulatori incroceranno le braccia per quattro ore all'inizio di ogni turno per protestare contro i tagli pesanti, il blocco del turnover e del contratto. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati che rappresentano in tutto 115mila medici e veterinari dipendenti del Servizio sanitario e anche i 20mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn.

Per i sindacati l'adesione è altissima: il 70% dei medici ha incrociato le braccia. A rischio sono tutti gli interventi programmati, le visite e gli esami diagnostici negli ospedali e nei servizi territoriali pubblici. Secondo le stime dei sindacati potrebbero saltare circa 500mila controlli specialistici e 30mila interventi chirurgici ma saranno ovviamente garantite le prestazioni essenziali e quelle di emergenza e urgenza.



A fermarsi saranno anche i veterinari che, con il loro stop, bloccheranno così le macellazioni dei capi di bestiame, migliaia di bovini, suini e ovini. Così come non ci saranno i consueti controlli per la sicurezza alimentare nei mercati ittici e in quelli ortofrutticoli.



Previsto in mattinata anche un sit-in di protesta in camice bianco davanti all'ingresso della sede del Ministero dell'Economia. "Siamo al limite della sopravvivenza del sistema - ha spiegato Massimo Cozza, segretario nazionale dei medici della Cgil - e le condizioni di lavoro, la penuria di risorse, la dilagante precarietà, il blocco dei contratti imposto da oltre 4 anni e la strisciante privatizzazione della sanità impongono una reazione".