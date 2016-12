foto Ansa

12:33

- "Cari giovani, non abbiate paura di andare controcorrente". Questo l'appello rivolto dal Papa ai fedeli questa mattina, durante la celebrazione dell'Angelus in Vaticano. "Vedo che tra voi ci sono tanti giovani - ha detto -. Non abbiate paura quando vi vogliono rubare la speranza, quando vi propongono valori avariati. Bisogna avere la fierezza di andare controcorrente ed essere fieri di farlo. Siate coraggiosi".