Roma, Luigi Lusi dimesso dall'ospedale

foto LaPresse Correlati Lusi rinviato a processo 20:08 - L'ex senatore Luigi Lusi, dopo il ricovero in rianimazione, è stato dimesso dall'ospedale Santo Spirito. Lo ha riferito il difensore dell'ex tesoriere della Margherita sotto processo a Roma per appropriazione indebita. Pochi minuti prima di sentirsi male in tribunale, Lusi aveva annunciato, per bocca del suo collegio difensivo, che non si sarebbe sottoposto all'interrogatorio previsto, ma che avrebbe effettuato alcune dichiarazioni spontanee.

Le dimissioni dall'ospedale sono avvenute nel tardo pomeriggio. Ad annunciarlo uno dei suoi avvocati, Renato Archidiacono, che ha spiega come il suo assistito "sia stato colto da una forte crisi ipertensiva. "Tutti gli accertamenti svolti in ospedale hanno escluso, fortunatamente, implicazione di tipo cardiologico", ha aggiunto.



Lusi era stato trasportato in ambulanza in codice rosso per poi essere immediatamente sottoposto ad accertamenti. Alla luce di quanto avvenuto, i giudici della Quarta Sezione Penale avevano deciso di sospendere l'udienza e di aggiornare il processo al prossimo 11 ottobre.