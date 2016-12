Truffa a Inps e ministero Giustizia: 4 arresti

foto LaPresse 13:55 - Quattro tra avvocati, collaboratori di studio e funzionari dell'Ente nazionale assistenza sociale sono stati arrestati a Roma dalla guardia di finanza. Sono accusati di aver messo in atto una megatruffa ai danni dell'Inps e del ministero della Giustizia. I reati contestati sono associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e riciclaggio. Indagato il senatore Di Biagio. - Quattro tra avvocati, collaboratori di studio e funzionari dell'Ente nazionale assistenza sociale sono stati arrestati a Roma dalla guardia di finanza. Sono accusati di aver messo in atto una megatruffa ai danni dell'Inps e del ministero della Giustizia. I reati contestati sono associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e riciclaggio. Indagato il senatore Di Biagio.

In cella sono finiti gli avvocati Nicola Staniscia e Gina Tralicci, e un'impiegata dell'Enas in Croazia, Adriana Mezzoli. Ai domiciliari, invece, la collaboratrice di studio legale Barbara Conti. Indagato il senatore Aldo Di Biagio (Scelta Civica per l'Italia): nei suoi confronti si ipotizza il reato di associazione per delinquere. La truffa ammonterebbe a 22 milioni di euro.