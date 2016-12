Sciopero nazionale dei trasporti, lunedì nero

foto LaPresse Correlati I trasporti si fermano: molte stazioni metrò sbarrate, bus e metrò a singhiozzo 01:34 - Giugno sarà un mese di passione per i trasporti, con un fitto calendario di agitazioni in vista. Si parte oggi con lo stop nazionale dei mezzi pubblici locali, indetto da Fast Consalf, seguito da un bis venerdì 14. Disagi nel settore ferroviario sabato 8 e domenica 9 e sempre venerdì 14 arrivano varie proteste nel trasporto aereo. Quello di oggi sarà uno sciopero di 24 ore destinato a trasformarsi in una giornata nera per i pendolari. - Giugno sarà un mese di passione per i trasporti, con un fitto calendario di agitazioni in vista. Si parte oggi con lo stop nazionale dei mezzi pubblici locali, indetto da Fast Consalf, seguito da un bis venerdì 14. Disagi nel settore ferroviario sabato 8 e domenica 9 e sempre venerdì 14 arrivano varie proteste nel trasporto aereo. Quello di oggi sarà uno sciopero di 24 ore destinato a trasformarsi in una giornata nera per i pendolari.

ROMA - Entrano in sciopero i dipendenti dell’Atac e del Consorzio Roma Tpl Scarl, che gestisce tutte le linee periferiche della Capitale. Il servizio di trasporto è garantito da inizio servizio alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Tra le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio, sono a rischio le corse di autobus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo. Allo sciopero proclamato da Fast Confsalt se ne aggiunge un secondo, sempre di 24 ore, proclamato da Filt-Cigl, Fit-Cisl e UilTrasporti per i dipendenti della Trotta Bus Services del Consorzio Roma Tpl che riguarda le linee 77,218,702,720,721,764,767 e 768.



MILANO - Atm assicura il servizio in due fasce di garanzia per i trasporti pubblici milanesi. Da inizio turno fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.



NAPOLI - Quasi la totalità dei mezzi pubblici napoletani sarà ferma. La Anm garantirà il servizio minimo per le fasce orarie 5,30–8,30 e 17-20. Per la linea circumvesuviana, si legge sul sito dell'Eavcampania, "il giorno 3 giugno 2013 potrebbe non essere assicurato il servizio ferroviario: da inizio servizio alle ore 6.17 dalle ore 8.03 alle ore 13.17 dalle ore 17.33 ad ultimato servizio".



TORINO - Ci saranno fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano e suburbano e per la metropolitana. Autolinee extraurbane, da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17. sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30.



BERGAMO - Possibili disagi sui servizi della rete Atb e sulla linea T1 Bergamo-Albino. Le fasce garantite vanno dalle 6,15 alle 9,15 e dalle 12,30 alle 16.



BOLOGNA - Sono indette 4 ore di sciopero sui treni e bus di Tper, dalle 9 alle 13 sulle linee della rete Fer (Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d’Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara).