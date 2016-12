foto LaPresse

- L'esercente di una ricevitoria del lotto è stato denunciato per aver simulato una rapina. L'uomo, 37 anni, di Fiuggi, nel Frusinate, aveva perso 28mila euro giocando a "10 e lotto" e ha denunciato di aver subito una rapina, per lo stesso importo, nel suo negozio. Ma i carabinieri, al termine delle indagini, lo hanno accusato di simulazione di reato. Per loro nel racconto dell'uomo c'erano alcune discordanze.