foto LaPresse

16:52

- Tragico incidente a Roma, dove una donna di circa 60 anni è stata investita ed uccisa da un autobus. E' accaduto in via Tor de' Schiavi, nei pressi della fermata dell'autobus. La vittima, che era rimasta incastrata sotto il mezzo, è stata estratta dai vigili del fuoco ma ormai non c'era più nulla da fare.