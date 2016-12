Roma, grave un'anziana scippata

foto Ansa 21:48 - Durante uno scippo, è caduta per terra e ha sbattuto violentemente la testa. Vittima un'anziana di 79 anni che ora è ricoverata, in gravi condizioni, all'ospedale San Camillo di Roma. L'episodio è accaduto nel quartiere di Monteverde. Il malvivente, prima di scappare a piedi, ha strappato una collanina dal collo della vittima. Sull'accaduto indagano i carabinieri. - Durante uno, è caduta per terra e ha sbattuto violentemente la testa. Vittimadi 79 anni che ora è ricoverata, in gravi condizioni, all'ospedale San Camillo di Roma. L'episodio è accaduto nel quartiere di Monteverde. Il malvivente, prima di scappare a piedi, ha strappato una collanina dal collo della vittima. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Ora è caccia all'uomo nella zona, dove i carabinieri stanno raccogliendo identikit, immagini delle telecamere in strada e testimonianze per mettersi sulle tracce del rapinatore. La vittima stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa e aveva ancora le buste in mano. Era davanti al portone del suo palazzo. Ad aspettarla c'era il marito, come tutti i giorni. Ma oggi qualcuno l'ha seguita, si è lanciato su di lei e con uno scatto le ha strappato la catenina.



La donna, aggredita a sorpresa, ha cercato comunque di reagire ma è stata scaraventata a terra e ha sbattuto con violenza la testa. Mentre lei era distesa sul marciapiede ormai priva di sensi, il rapinatore si era già dileguato a piedi tra le vie del palazzo. Per fortuna qualche residente della zona ha notato la sagoma dell'uomo. In meno di un'ora è stato ricostruito un identikit dell'aggressore: alto un metro e ottanta circa, stempiato. Di sicuro si tratta di un balordo o di un tossicodipendente.



La donna, dopo essere stato subito soccorsa, e' stata trasportata all'ospedale San Camillo per un'emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono molto gravi, suo marito e suo figlio sono sotto shock per quanto accaduto. Nel quartiere, invece, c'e' rabbia e paura.