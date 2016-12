foto Ansa

18:12

- Lieve riduzione di pena in appello per Ruggero Conti, l'ex parroco romano accusato di aver abusato tra il 1998 e il 2008 di sette bambini che frequentavano la sua parrocchia. La III Corte d'appello di Roma lo ha condannato a 14 anni e 2 mesi di reclusione (in primo grado la pena era di 15 anni e 4 mesi). La diminuzione è avvenuta a causa della prescrizione per tre delle imputazioni a lui contestate.