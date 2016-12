Bimbo intossicato, arrestato il padre pusher

foto Afp Correlati Droga, il consumo di gruppo non è reato

Genova, morde la fidanzata sotto l'effetto della droga 17:16 - Un bimbo di due anni è stato ricoverato in un ospedale a Roma per un'intossicazione da hashish e il padre, un pusher di 35 anni, è stato arrestato dai vigili urbani. Per lui l'accusa è di possesso e traffico di droga. Durante le perquisizioni, nella stanza del piccolo sono state trovate sostanze stupefacenti. - Unè stato ricoverato in un ospedale a Roma per une ildi 35 anni, è statodai vigili urbani. Per lui l'accusa è di possesso e traffico di droga. Durante le perquisizioni, nella stanza del piccolo sono state trovate sostanze stupefacenti.

La madre del bimbo è stata denunciata per possesso e traffico di droga. La coppia ha anche un altro figlio, di otto anni. A fare i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno esaminato la casa dove il piccolo vive con i genitori. Sono stati padre e madre a portarlo in ospedale: il bambino aveva infatti disturbi dell'equilibrio e della reattività.



Controlli, oltre che nella stanza del piccolo, sono stati effettuati anche all'interno del negozio dei genitori. Proprio loro questa mattina avevano portato il figlio al pronto soccorso di un ospedale a Roma, i medici del reparto pediatrico della struttura avevano subito riscontrato nel piccolo un'intossicazione da sostanze stupefacenti che gli provocava, appunto, forti disturbi dell'equilibrio e della reattività. Per questo ne hanno disposto l'immediato ricovero.