foto Ansa

13:38

- Uno studente di 16 anni, di origini romene, si è gettato da una finestra del terzo piano dell'Istituto scolastico Nautico in via Pincherle, nella zona di Viale Marconi, a Roma. Il 16enne è finito su un'auto parcheggiata sotto l'edificio, procurandosi fratture multiple alle gambe. Ora è in prognosi riservata. Sul posto è intervenuto 118 di Roma, che lo ha trasportato all'ospedale San Camillo.