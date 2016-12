Roma, Giurato investito da un risciò

foto Ap/Lapresse 11:30 - Brutta avventura per Luca Giurato, investito da un risciò mentre passeggiava nel parco di Villa Borghese, a Roma. "Alle mie spalle ho sentito all'improvviso un botto e un urto incredibile" ha raccontato il giornalista al quotidiano "Il Messaggero", dopo essere stato portato al Policlinico Umberto I per i necessari accertamenti. - Brutta avventura permentre passeggiava nel parco di, a Roma. "Alle mie spalle ho sentito all'improvviso un botto e un urto incredibile" ha raccontato il giornalista al quotidiano "Il Messaggero", dopo essere stato portato al Policlinico Umberto I per i necessari accertamenti.

Giurato si trovava a Villa Borghese con il figlio e il nipote quando un risciò, guidato da due ragazzini, lo ha investito e scaraventato a terra. "Per fortuna i soccorsi sono arrivati immediatamente perché non riuscivo ad alzarmi per il forte dolore alle due anche, al gomito sinistro e al piede destro" ha raccontato Giurato, che in ospedale è stato visitato e rassicurato sulle proprie condizioni dai medici.