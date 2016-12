Benedetto XVI è rientrato in Vaticano

foto Ansa Correlati Rientro in elicottero per Ratzinger

Tutto sull'addio di Benedetto XVI e l'elezione del nuovo Pontefice 19:13 - E' arrivato in Vaticano il Papa emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger è decollato in elicottero da Castel Gandolfo, dove è rimasto dal giorno delle dimissioni fino ad oggi, per dirigersi verso la Santa Sede. Da oggi risiederà nell'ex monastero Mater Ecclesiae. All'arrivo nella sua nuova residenza, ad accoglierlo c'era il suo successore, Papa Francesco. - E' arrivato in Vaticano il. Joseph Ratzinger è, dove è rimasto dal giorno delle dimissioni fino ad oggi, per dirigersi verso la Santa Sede. Da oggi. All'arrivo nella sua nuova residenza, ad accoglierlo c'era il suo successore,

Accolto "con grande e fraterna cordialità", fa sapere la sala stampa vaticana, Ratzinger si è quindi recato con Papa Francesco nella Cappella del Monastero "per un breve momento di preghiera".



I due mesi di "esilio" a Castel Gandolfo - Benedetto XVI si era trasferito a Castelgandolfo nel pomeriggio del 28 febbraio, quando, in seguito alla sua rinuncia, iniziava la Sede Vacante. Vi si è trattenuto per due mesi, nel corso dei quali ha ricevuto, il 23 marzo, la visita del Papa Francesco, ed ha atteso il completamento dei lavori di preparazione della sua nuova residenza.



"Ora è lieto di rientrare in Vaticano - si legge ancora nella nota della sala stampa vaticana -, nel luogo in cui intende dedicarsi, come da lui stesso annunciato l'11 febbraio, al servizio della Chiesa anzitutto con la preghiera". Nella nuova residenza abiteranno con Benedetto XVI mons. Gaenswein e le Memores Domini che hanno già fatto parte della Famiglia pontificia negli ultimi anni.