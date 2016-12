Roma, due ladri di rame morti folgorati

foto Ansa Correlati Folgorati in cabina, il luogo dell'incidente 16:30 - I cadaveri di due uomini sono stati trovati all'interno di una cabina dell'energia elettrica a Pomezia, vicino Roma, in via Pontina vecchia. I due stavano tentando di rubare il rame dalla cabina, che si trova in una fabbrica dismessa, e sarebbero morti folgorati. - I cadaveri di due uomini sono stati trovati all'interno di una cabina dell'energia elettrica a Pomezia, vicino Roma, in via Pontina vecchia. I due stavano tentando di rubare il rame dalla cabina, che si trova in una fabbrica dismessa, e sarebbero morti folgorati.

I corpi dei due uomini sono semicarbonizzati e ancora non è stata chiarita la data della morte. Nella fabbrica dismessa nella quale è accaduto l'indicente si producevano allestimenti per camper. I due non sono ancora stati identificati.



Sul caso stanno indagando i carabinieri di Pomezia.