Scandalo carne di cavallo, positivi i ragù Star

foto Afp Correlati Carne di cavallo nella "Piemontesina al vitello"

Carne di cavallo nelle lasagne

Feci nelle torte Ikea 12:50 - Alcuni ragù prodotti dalla Star sono risultati positivi agli esami del dna per la presenza di carne equina non dichiarata in etichetta. Lo comunica il ministero della Salute. L'azienda, a seguito dell'allerta europea, aveva già attuato il blocco in autocontrollo e le procedure di ritiro dal mercato dei prodotti finiti. - Alcuni ragù prodotti dalla Star sono risultati positivi agli esami del dna per la presenza di carne equina non dichiarata in etichetta. Lo comunica il ministero della Salute. L'azienda, a seguito dell'allerta europea, aveva già attuato il blocco in autocontrollo e le procedure di ritiro dal mercato dei prodotti finiti.

I prodotti risultati positivi alla prova per la ricerca di carni equine sono: Gran Ragù con verdure Star, lotto LH 044, scadenza 13.02.2016; Ragù Bolognese Star, lotto LH 045, scadenza 14.02.2016; Gran Ragù Classico Star, lotto LH 035, scadenza 04.02.2016; Gran Ragù Classico Star, lotto LH 032, scadenza 01.02.2016. Il NAS di Milano, che aveva comunque sottoposto a sequestro sanitario cautelativo oltre 300mila singole confezioni, le ha oggi sequestrate giudiziariamente per violazione dell'articolo 515 del codice penale (frode commerciale) e sta procedendo agli accertamenti sulla filiera.



Nei ragù incriminati, secondo l'azienda, erano state utilizzate partite di carne macinata congelata proveniente dalla Romania, acquistate dal fornitore francese Gel Alpes di Saint Maurice - Manosque, già sotto osservazione da parte delle autorità di Parigi.



Quello di oggi è il quarto caso di positività al Dna equino riscontrato in Italia: gli altri sono relativi ai tortellini Buitoni, alla pasta fresca "Piemontesino al vitello" e alle lasagne alla bolognese Primia.