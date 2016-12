foto Ansa 21:23 - Un 13enne romeno è stato accoltellato davanti alla scuola media "Mozart" a Ostia, in provincia di Roma. L'autore dell'aggressione è un connazionale di 16 anni, con cui la vittima aveva avuto un diverbio. Il 16enne è stato individuato e arrestato dai carabinieri. La vittima è stata ricoverata in ospedale in "codice giallo" per una ferita alla scapola sinistra. - Un 13enne romeno è stato accoltellato davanti alla scuola media "Mozart" a Ostia, in provincia di Roma. L'autore dell'aggressione è un connazionale di 16 anni, con cui la vittima aveva avuto un diverbio. Il 16enne è stato individuato e arrestato dai carabinieri. La vittima è stata ricoverata in ospedale in "codice giallo" per una ferita alla scapola sinistra.

La lite tra i due giovani, avvenuta ieri davanti a un fast food, scaturita per una bibita.



Accusato di tentato omicidio

E' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio il 16enne. L'arma utilizzata per l'aggressione è stata trovata. Si tratta di un coltello da cucina, gettato via dopo l'episodio.



Preside: "Ci sia maggiore presenza delle forze dell'ordine"

"Chiedo che ci sia una maggiore presenza delle forze dell'ordine, visto che qui siamo lasciati soli". Così racconta Giuseppina Palazzo, la preside della scuola media "Mozart", dopo l'aggressione ai danni dell'o studente 13enne. "Ha gridato ai suoi compagni 'mi hanno accoltellato, portatemi in infermeria'. Abbiamo all'interno dell'istituto - spiega - un presidio sanitario della Asl, ed è lì che il ragazzo è stato portato. Mi hanno chiamata, ero al piano di sopra, e ho visto che, nonostante la ferita alla spalla, lui era vigile. Abbiamo provato a chiedergli cosa fosse successo, ma non voleva parlare, aveva paura. Poi e stato portato al Pronto soccorso". La preside afferma che un fatto del genere in quella scuola non era mai successo, "ma sono contenta del fatto che il ragazzo abbia chiesto ai compagni di essere medicato in istituto in un primo momento. Ha visto la scuola come un rifugio".