Roma, rapina a un portavalori: gravi i vigilantes

foto Dal Web Correlati Le foto 10:44 - Due vigilantes sono rimasti feriti da colpi di pistola durante un conflitto a fuoco ingaggiato con alcuni banditi che stavano assaltando il loro furgone portavalori a Roma. Soccorsi sono stati ricoverati in codice rosso. L'assalto è avvenuto alle 7 quando i vigilantes stavano ritirando l'incasso al supermercato Todis in via dei Carafa, nella zona della Pisana. A bordo del furgone portavalori c'era anche un terzo vigilante che non è rimasto ferito. - Due vigilantes sono rimasti feriti da colpi di pistola durante un conflitto a fuoco ingaggiato con alcuni banditi che stavano assaltando il loro furgone portavalori a Roma. Soccorsi sono stati ricoverati in codice rosso. L'assalto è avvenuto alle 7 quando i vigilantes stavano ritirando l'incasso al supermercato Todis in via dei Carafa, nella zona della Pisana. A bordo del furgone portavalori c'era anche un terzo vigilante che non è rimasto ferito.

Ad agire sarebbe stato un solo rapinatore, fuggito dopo avere sparato alle guardie giurate. Il furgone, secondo una prima ricostruzione, si era fermato davanti ad un supermercato quando il rapinatore si è avvicinato esplodendo alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto due delle tre guardie giurate.



Il terzo vigilantes si è chiuso all'interno del portavalori e il rapinatore è fuggito. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso all'Aurelia Hospital e al San Camillo; non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di via in Selci.