Abusi su alunna, preside di istituto religioso romano sarà processato a maggio

foto LaPresse 21:37 - Un preside di un istituto religioso di Roma comparirà in tribunale a Latina con l'accusa di aver abusato di una studentessa minorenne durante una gita scolastica a Ventotene. L'uomo sarebbe entrato con una scusa nella stanza di un hotel dove dormiva una sua alunna di 13 anni ed avrebbe iniziato a palpeggiarla nelle zone intime. L'udienza preliminare è stata fissato per il 14 maggio. - Un preside di un istituto religioso di Roma comparirà in tribunale a Latina con l'accusa di aver abusato di una studentessa minorenne durante una gita scolastica a Ventotene. L'uomo sarebbe entrato con una scusa nella stanza di un hotel dove dormiva una sua alunna di 13 anni ed avrebbe iniziato a palpeggiarla nelle zone intime. L'udienza preliminare è stata fissato per il 14 maggio.

L'episodio risale a maggio del 2010, quando gli studenti e il loro preside si trovavano in gita scolastica sull'isola di Ventotene.



La ragazzina non parlò subito della brutta esperienza ma i genitori si insospettirono per il suo strano comportamento e presto vennero a conoscenza della verità. Così, poco dopo scattò la denuncia alla polizia e l'avvio dell'indagine. La ragazza ha confermato le accuse nel corso di un incidente probatorio.