Appello del Papa per i migranti: "Ogni parrocchia accolga una famiglia"

"Diamo speranza concreta" - "Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, - ha detto il Papa all'Angelus - il Vangelo ci chiama, ci chiede, ad essere 'prossimi' dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: 'Coraggio, pazienza!...'. La speranza è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura". Il Pontefice ha quindi ricordato Madre Teresa di Calcutta.



"No a famiglia chiusa, gruppo chiuso, patria chiusa" - "Dio - ha aggiunto non è chiuso in sé stesso, ma si apre e si mette in comunicazione con l'umanità". Per questo il Papa chiede di non essere "ripiegati in se stessi", e dice no alla "coppia chiusa, la famiglia chiusa, il gruppo chiuso, la parrocchia chiusa, la patria chiusa, e quello non è Dio, quello è il nostro peccato".



Il cardinale dell'Ungheria: "Noi non possiamo accogliere i migranti" - All'esortazione del Santo Padre però risponde negativamente il cardinale ungherese Peter Erdoe, arcivescovo di Esztergom, che a una domanda dei giornalisti replica che la chiesa cattolica del suo Paese "non può accogliere i migranti per dare loro assistenza. Potrebbe essere qualificato come un atto illegale, un traffico di esseri umani".