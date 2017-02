Amatrice, porta aiuti ai terremotati in camion: multa da 4mila euro

La sua generosità per i terremotati di Amatrice non è stata premiata. Anzi, gli è arrivata una multa di 4mila euro per aver transitato, con il suo camion carico di aiuti, di cibo e beni di prima necessità, sulla strada che collega la Salaria al piccolo centro devastato dal sisma. Sulla via, infatti, è in vigore il limite di 35 quintali. Gli abitati, delusi, subito hanno dato il via a una colletta per aiutare l'autista.