Amatrice, la scossa 6.5 dà il colpo di grazia: le immagini dei Vigili del Fuoco

"A brevissimo avvieremo nuove verifiche negli edifici classificati agibili ma chi non se la sente potrà andare negli alberghi della costa", ha aggiunto il sindaco di Amatrice.



"Ricostruiremo quello che è crollato - ha continuato, - ma abbiamo bisogno di aumentare il numero di squadre che compiono verifiche, al momento ne abbiamo solo una. La vera partita è lo sblocco delle assunzioni, non abbiamo tecnici per fare fronte a tutte le verifiche necessarie. L'ho detto anche a Renzi. Voglio stare sereno che i miei cittadini che hanno scelto di rimanere nelle case classificate A, cioè agibili, siano davvero al sicuro".