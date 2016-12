Allarme terrorismo, il ministero aggiorna le mappe degli obiettivi a rischio

Ciò perché, secondo quanto si è osservato durante gli ultimi attacchi, gli attentati non sono più rivolti, come un tempo, verso i classici "obiettivi sensibili", cioè luoghi simbolici dello Stato, ma contro luoghi che per diversi motivi richiamano molte persone. Come la manifestazione sul lungomare a Nizza o il concerto del kamikaze in Germania. Ma anche le chiese sono diventate un obiettivo: non solo quelle fortemente simboliche come San Pietro a Roma, ma, come si è visto a Rouen, anche le chiesette delle cittadine di provincia.



Ecco allora che a ogni prefettura, questura, commissariato è stato chiesto di indicare i luoghi più a rischio del territorio di competenza ma anche di compiere sopralluoghi per specificare dove le forze dell'ordine dovranno essere piazzate in caso di attacco, individuando anche i luoghi più adatti per far confluire uomini e mezzi e fornendo anche le planimetrie e le vie di fuga in modo da consentire un intervento il più rapido possibile delle forze speciali in caso di necessità.



E il comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, ha sottolineato che "si sta lavorando sul piano sia informativo sia preventivo, aggiornando il dispositivo che riguarda l'eventuale intervento delle forze speciali: Gis e Nocs sono pronti per ogni evenienza".