Aifa: "Pillola dei 5 giorni dopo ricetta obbligatoria solo per le minorenni"

21:40 - Niente ricetta per la pillola dei cinque giorno dopo, tranne che per le minorenni. Lo ha deciso la commissione tecnico scientifica dell'Aifa che ha approvato, per l'Italia, una disposizione che si discosta solo parzialmente dalle indicazioni dell'Agenzia Europea del Farmaco. Scompare l'obbligo di eseguire il test di gravidanza.

"Il farmaco non ha grandi problematiche - dice il direttore dell'Aifa Luca Pani - ma sull'uso ripetuto e incontrollato non ci sono dati sufficienti per garantirne la sicurezza". Anche altri Paesi hanno lasciato questo obbligo.



"Per tutelare le più giovani e visto che in Italia esiste la possibilità di prescrivere la pillola in ogni momento in ospedali e consultori, è stato deciso di lasciare questo limite. Si tratta - ha concluso- di una decisione ancora più moderna di quella dell'Ema".