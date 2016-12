Affittopoli Roma, Tronca: "Perdite molto superiori a 100 milioni all'anno"

"Non c'era un censimento completo, strano..." - "Io e il mio staff, quando siamo arrivati, siamo rimasti stupiti dal fatto che non ci fosse un censimento completo: francamente è un'anomalia per un'amministrazione e qualche dubbio te lo fa anche nascere", ha sottolineato Tronca a Uno Mattina.



"La sfida è scovare le zone grigie" - "Le zone grigie - ha sottolineato - secondo noi ci sono. Il censimento prevede decine di migliaia di appartamenti di proprietà del Comune, ma quanti sono quelli che non sono caricati nel censimento e sfuggono alla nostra attenzione? Questa è la sfida".



"Andremo fino in fondo" - "Noi questa volta - ha aggiunto - dobbiamo andare fino in fondo, perché lo dobbiamo ai romani ma anche ai dipendenti dell'amministrazione: dobbiamo far vedere che certe cose si possono fare se si vogliono fare. Sul metodo, Tronca ha chiarito: "Stiamo lavorando incrociando le banche dati, un sistema che deve essere implementato, magari con una piattaforma informatica dedicata".



"Valuteremo caso per caso" - Interpellato sul caso di un'anziana che paga di affitto 8,27 al mese ma prende solo 400 euro di pensione, Tronca ha risposto: "I casi vanno analizzati puntualmente anche da un punto di vista sociale. Ci sono situazioni che devono essere supportate". "Non sta a me accertare le responsabilità finali - ha proseguito -. Dove rileverò situazione di anomalia, sarà la magistratura ordinaria e contabile a valutare caso per caso".