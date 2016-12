Comune Roma, scandalo affitti: 23 euro/mese ai Fori Imperiali

Un alloggio a Borgo Pio a 10,29 euro al mese; uno in Corso Vittorio Emanuele a 24,41 euro al mese; un alloggio con vista Fori Imperial i a 23,36 al mese e in via del Colosseo 25,64 al mese. Sono i canoni d'affitto , a dir poco sorprendenti, emersi grazie alla "verifica puntuale" del patrimonio immobiliare del Comune di Roma disposta "sin dal suo insediamento" dal commissario straordinario, Francesco Paolo Tronca .

Il commissario, spiega una nota del Comune, "si è avvalso della segreteria tecnica che, nell'ambito di un più vasto controllo teso a pervenire ad un censimento esaustivo, ha fino ad oggi estrapolato 574 dati riferibili alle locazioni in essere nel I Municipio".



"I canoni contrattualizzati - sottolinea la nota - risultano ampiamente inferiori ai valori minimi di mercato. In molti casi trattasi di importi di poche decine di euro/mese".



"Sono in corso ulteriori accertamenti - prosegue la nota - al fine di verificare: se vi siano occupazioni abusive, (frequenti le discrasie fra gli intestatari dei contratti, risalenti nel tempo, e gli attuali occupanti), l'individuazione dei dirigenti che si sono succeduti nella gestione del patrimonio e che hanno stipulato i contratti ovvero hanno omesso l'aggiornamento dei canoni di locazione, le eventuali azioni in corso volte a recuperare la disponibilità dei beni in capo alla Amministrazione.



Il lavoro di analisi - conclude la nota - proseguirà sull'intero Patrimonio Immobiliare dell'Amministrazione di Roma Capitale".