Viterbo, donna uccisa con dieci coltellate dal compagno geloso

14:00 - Una donna di 47 anni è morta dopo essere stata colpita violentemente con un coltello dal compagno al culmine di una lite per motivi di gelosia. E' successo a Canino, in provincia di Viterbo. L'uomo, un 40enne già noto alle forze dell'ordine, ha chiamato i soccorsi, ma quando i paramedici sono arrivati per la donna non c'era già nulla da fare: è morta durante il trasporto in ospedale. Il 40enne è stato fermato e si trova ora nel carcere di Viterbo.

L'omicida, un bracciante agricolo romeno, ha colpito la compagna al torace una decina di volte con un coltello da cucina a causa di un Sms. Il 40enne sospettava che la compagna avesse un amante e che questo fosse proprio l'amico con cui i tre condividevano l'appartamento, e che in quel momento non era in casa. Così preso da un raptus di gelosia è andato in cucina e ha preso il coltello con cui ha ucciso la compagna. Quando ha preso coscienza di sé e ha capito cosa aveva fatto, ha chiamato i soccorsi. La donna è morta nel tragitto verso l'ospedale.