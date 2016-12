Terrorismo, allerta degli 007"Bombe nel latte per neonati"

10:12 - Esplosivo nascosto nel latte per neonati, da far esplodere in volo sugli aerei in partenza dagli aeroporti italiani. E' la minaccia, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Tempo", segnalata dai servizi segreti alle forze di polizia, che hanno alzato le misure di sicurezza negli scali più a rischio. L'allerta si basa su informazioni dei servizi d'intelligence di altri Paesi dell'Ue, degli Stati Uniti e di Israele.

"Gruppi terroristici - si legge nel documento riportato dal quotidiano - potrebbero adottare un nuovo metodo per occultare ai controlli di sicurezza materiale esplosivo da introdurre a bordo di aeromobili". In sostanza i terroristi potrebbero utilizzare "scatole di latte per neonati riempite con un composto di ammonio, zucchero in polvere, cloridrato di potassio e di zolfo, nonché un apparecchio elettronico (cellulare, radio, ecc) con funzione di detonatore".



I componenti della bomba, sostiene ancora la nota riservata, "potrebbero essere suddivisi tra più soggetti per essere assemblati a bordo del velivolo scelto come obiettivo". Per questo si richiede al personale negli scali aeroportuali "la massima attenzione durante i controlli di passeggeri in partenza, dei bagagli e delle merci, onde garantire il massimo scrupolo operativo".