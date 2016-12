Roma, Suv si schianta contro una banca: morta una donna, quattro persone ferite

15:03 - Un uomo di 85 anni ha perso il controllo del Suv che stava guidando e si è schiantato contro la vetrina di una banca in piazza Cairoli a Velletri, vicino a Roma. Una donna di 70 anni, cliente dell'istituto di credito, è morta dopo essere stata travolta. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto la polizia e i vigili urbani.

L'anziano potrebbe aver avuto un malore e, secondo quanto comunicato dal 118, sarebbe rimasto illeso nell'incidente. I quattro feriti, invece, avrebbero fratture alle ossa e non sarebbero in pericolo di vita. Il mezzo ha sfondato una vetrata della filiale di Unicredit ed è entrato quasi completamente nei locali.



La vittima in banca per ritirare la pensione - La vittima si trovava nell'istituto di credito per ritirare la pensione. Increduli e sotto choc i parenti della donna. "Era lì per ritirare la pensione", racconta una delle nipoti mentre si appresta ad abbracciare le figlie della donna che era seduta all'interno della banca al momento dell'incidente.



Lo strazio dei parenti - I parenti della donna non riescono a trattenere le lacrime davanti alla sala mortuaria dell'ospedale di Velletri, mentre zii e cugini si danno il turno per stare vicini alle figlie della vittima. "E' irreale, ancora non riusciamo a crederci - dicono i familiari - non si può stare più tranquilli neanche all'interno di una banca. Siamo ancora tutti sconvolti".