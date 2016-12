Roma, stacca un fiore per la fidanzata: rinviato a giudizio

13:25 - Si chiama El Israel il ragazzo che mai avrebbe immaginato di poter finire in carcere per una piccola dimostrazione d'amore. E' successo in centro a Roma, un'aiuola con un fiore bellissimo e la sua fidanzata vicino: non ha resistito. Ha staccato il fiore, rompendo involontariamente due rametti. Visto da due agenti è stato fermato e denunciato per danneggiamento aggravato. Il 30enne, quindi, nel 2015 si dovrà trovare davanti a un giudice e dovrà affrontare un processo. Per colpa di quel gesto d'amore rischia dai sei ai tre anni di reclusione.