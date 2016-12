Roma, rapina in villa dopo la festa di nozze: in azione cinque banditi armati

08:22 - Una banda di 5 malviventi, probabilmente dell'Est, ha assaltato in piena notte una villa ad Anticoli Corrado, vicino a Subiaco, in provincia di Roma, al termine della festa per il matrimonio di due giovani sposi. Al momento dell'irruzione, nella villa dormivano sei persone (ma non gli sposi): i malviventi li hanno minacciati, si sono fatti aprire la cassaforte e quindi sono fuggiti con 10mila euro in contanti e gioielli.

I banditi, armati e con il volto coperto, hanno chiuso i sei, tra cui una coppia di amici statunitensi degli sposi, in una stanza facendosi consegnare i cellulari. A questo punto si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Subiaco: fondamentali per le indagini saranno le immagini del sistema di videosorveglianza esterna della villa. La coppia di sposi non era in casa: dopo l'accaduto hanno deciso di non partire per il viaggio di nozze.