Roma, De Poli replica: "Nessun trattamento di favore all'Umberto I"

Ad essere additato come "casta" non ci sta. Il senatore Udc Antonio De Poli rispedisce al mittente le accuse rivoltegli da un'infermiera tirocinante e riportate ieri dal "Giornale": "Sono stato quattro giorni in una struttura fatiscente, un unico bagno per tutto il reparto, cibo da ospedale come tutti: riso in bianco, minestrina con lo stracchino, brodo... passare pure per il simbolo della casta mi fa un po' girare i c..". L'esponente Ud del gruppo "Per l'Italia" racconta di essere stato sì ricoverato a giugno al Policlinico romano Umberto I per una polmonite virale, ma di non aver ricevuto alcun trattamento di favore.

Quando l'infermeria di Palazzo Madama gli ha prescritto accertamenti di laboratorio e poi la necessità di un ricovero, il senatore De Poli entra all'Umberto I passando per il Pronto soccorso. "Mi hanno diagnosticato una polmonite virale molto estesa che andava aggredita subito - spiega. - Sarei potuto andare in una clinica privata, visto che abbiamo anche l'assicurazione. Ma io sono per la sanità pubblica". Sanità statale che però, lo delude: "Senza aria condizionata, in un reparto che in Veneto si poteva vedere 30 anni fa, un ospedale vecchissimo. Se avessi voluto fare quello della Casta avrei almeno chiesto il bagno in camera, o no?".