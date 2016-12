Perseguita Monica Leofreddi, stalker condannato a 1 anno e mezzo

16:28 - E' stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, Goffredo Imperiali di Francavilla, 50enne residente a Terracina, accusato di stalking per aver perseguitato per anni la conduttrice televisiva Monica Leofreddi. Nei suoi confronti il giudice monocratico di Roma, Angelo Giannetti, ha disposto anche il pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di 20mila euro, oltre a un risarcimento dei danni da definire in sede civile.

Il pm Gianluca Mazzei aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e quattro mesi di carcere. Prima della sentenza l'imputato è stato sentito dal giudice ed ha ammesso la propria colpevolezza. Ha parlato di "un amore cosmico" nutrito nei confronti della conduttrice tv, di cui si è definito fan accanito.



L'uomo, secondo quanto accertato nel corso del processo, per due anni ha perseguitato la conduttrice seguendola ovunque, spacciandosi per il suo commercialista, chiedendo informazioni sui dati bancari della donna e informazioni a commercianti e abitanti del quartiere in cui risiede. Imperiali di Francavilla è arrivato a chiedere anche il riconoscimento di paternità del figlio della donna.



Per questa vicenda la Leofreddi, assistita dall'avvocato Sonia Battagliese, ha dovuto cambiare casa e stile di vita. "Lui conosce ogni movimento della mia vita - ha detto in lacrime la Leofreddi - è come uno squalo che mi gira intorno. Anche nei giorni scorsi, dopo l'ultima udienza in tribunale, mia madre ha detto di averlo visto in zona. Mi perseguita in modo molto lucido, la sua è una presenza costante". La conduttrice spera "che questa sentenza sia l'inizio della fine di una vicenda drammatica".