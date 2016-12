28 gennaio 2014 Il Vaticano retwitta il graffito di Papa "superman" Francesco Il profilo della sala stampa della Santa Sede diffonde il murales trovato da un giornalista spagnolo Tweet google 0 Invia ad un amico

18:56 - C'è chi li considera opere d'arte, chi invece li bolla come "vandalismi": i murales (non le tag) sono spesso affascinanti. Uno, in queste ore, sembra avere raggiunto una notorietà internazionale ed ha come protagonista Papa Francesco. Un giornalista spagnolo ha trovato sulle mura vaticane un graffito che ritrae il Pontefice come Superman. E il suo tweet è stato visto e ri-diffuso niente di meno che dal profilo ufficiale del Vaticano.