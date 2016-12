20:10 - Al grido di "Stop omofolli", esponenti del movimento di estrema destra Forza Nuova sono scesi in piazza a Roma per contestare il Gay Pride e le richieste dei 200mila partecipanti. La "marcia per la famiglia", questo il nome della contro-manifestazione, è partita da piazza Mazzini e ha raggiunto Castel Sant'Angelo, a due passi dal Vaticano.