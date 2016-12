8 settembre 2014 Compie gli anni e sale su ringhiera per un selfie al Colosseo: 18enne cade, è grave Roma, il giovane, intorno alle 5 del mattino, è precipitato da un'altezza di cinque metri. Trasportato all'ospedale San Giovanni in codice rosso Tweet google 0 Invia ad un amico

20:51 - Un ragazzo di 18 anni di Padova è precipitato da un'altezza di cinque metri a Roma e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni. Il giovane, che proprio oggi è diventato maggiorenne, è caduto da una ringhiera su cui si era arrampicato per scattare un selfie con il Colosseo sullo sfondo. E' successo alle cinque del mattino tra piazza del Colosseo e via Celio Vibenna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto ricostruito, il ragazzo era nella capitale in compagnia di alcuni amici con cui aveva trascorso la serata festeggiando il suo 18esimo compleanno.



Il ragazzo, che ha sbattuto violentemente la testa, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sono serie e i suoi genitori sono giunti da Padova per stargli accanto.