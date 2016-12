8 luglio 2014 Baby squillo, nuovo scandalo a Roma

Arrestato il fotografo delle modelle Furio Fusco, 51enne, è accusato adescamento di minori, pornografia minorile aggravata e prostituzione minorile. Avrebbe spinto le giovanissime a posare nude promettendo loro la celebrità

15:34 - Un fotografo di 51 anni, Furio Fusco, titolare di una nota agenzia di modelle e attori per spot televisivi, è stato arrestato a Roma con l'accusa di adescamento di minori, pornografia minorile aggravata e prostituzione minorile. L'uomo avrebbe raggirato le giovani, tra i 14 e i 17 anni, spingendole a posare nude e a prestarsi ad atti sessuali, promettendo loro notorietà. L'indagine è partita dall'inchiesta sulle baby prostitute ai Parioli.

Gli investigatori sono convinti che il 51enne fosse del tutto consapevole dell'età delle ragazze coinvolte, tanto da aiutarle a falsificare le generalità sui documenti di identità, affinché risultassero maggiorenni in occasione della partecipazione ai casting.



Secondo l'accusa, l'uomo individuava abilmente le giovani disponibili a incontrarlo all'insaputa dei genitori e a posare senza inibizioni in foto pornografiche, nonché a prestarsi al compimento di atti sessuali nel corso delle sedute fotografiche.



"Le indagini, avviate a maggio dai militari di via in Selci, hanno consentito di acquisire in brevissimo tempo rilevanti riscontri alla fondatezza delle testimonianze acquisite, dimostrando come effettivamente l’indagato abbia posto in essere una vera e propria attività criminale organizzata e lungamente sperimentata", spiegano i carabinieri in un comunicato.



"Il monitoraggio ha infatti evidenziato come l'uomo fosse solito prospettare alle giovanissime ragazze che si presentavano presso la sua agenzia in cerca di lavoro, un possibile e facile successo nel mondo dello spettacolo, mediante la realizzazione di book fotografici contenenti immagini sessualmente provocanti", aggiungono i militari.



L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, Giulia Proto, su richiesta del Procuratore Aggiunto, Maria Monteleone, e del Sostituto Procuratore, Cristiana Macchiusi, della Procura della Repubblica di Roma.



Fusco si trova ora recluso nel carcere di Regina Coeli, a Roma.