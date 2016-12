Baby modelle, l'avvocato della 18enne indagata: "E' solo una vittima"

19:06 - "Ilaria è vittima di questa situazione" parla così a Tgcom24 l'avvocato Francesco Senise che assiste Ilaria Segesio. La 18enne ballerina di burlesque è indagata per aver favorito l'attività illecita del fotografo Furio Fusco, accusato adescamento di minori, pornografia minorile aggravata e prostituzione minorile.

Interrogata per ore - La ragazza, che si esibisce con il nome d'arte "Marsh mallow", il 10 luglio è stata interrogata per sei ore da dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dal pubblico ministero Cristiana Macchiusi.



Nella mattinata gli uomini della IV Sezione del Nucleo investigativo hanno perquisito l'abitazione della ragazza trovando prove sufficienti per confermare l'iscrizione sul registro degli indagati. Per gli inquirenti, la ragazza avrebbe partecipato ad alcuni dei suoi set pornografici, ed era pienamente consapevole di cosa accadesse il sabato e la domenica in quel pianterreno dietro piazza Bologna.



L'avvocato: "Vittima di gente senza scrupoli" - L'avvocato di Ilaria Segesio ha detto a Tgcom24: "Ilaria è vittima di questa situazione. Ha subito passivamente la situazione data la giovane età. E' vittima di gente senza scrupoli".



Bruno Coscia, uno degli agenti della ragazza, ha raccontato: "Ho sentito telefonicamente Ilaria. La ragazza è scioccata dalla situazione, così come i suoi familiari".