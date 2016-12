26 gennaio 2014 Angelus: il Papa ricorda Cocò, il bimbo di 3 anni bruciato in macchina Il Pontefice parla in Piazza San Pietro accompagnato da due bambini Tweet google 0 Invia ad un amico

19:29 - "Voglio rivolgere - ha detto il Papa all'Angelus - un pensiero a Cocò Campolongo, che a 3 anni è stato bruciato in macchina a Cassano allo Jonio, questo accanimento su un bambino sembra non avere precedenti nella storia della criminalità". Il Santo Padre ha quindi aggiunto: "Preghiamo con Cocò, che di sicuro ora è in cielo con Gesù per le persone che hanno fatto questo reato, perché si pentano e si convertano al Signore".

Papa Francesco ha recitato l'Angelus affiancato da due bambini e davanti a una piazza gremita da 3mila giovani dell'Azione cattolica ragazzi (ACr) per la Carovana della pace.



"Ed ora questi due bravi ragazzi - ha detto Bergoglio - lanceranno le colombe simbolo di pace, in basso, - ha raccomandato, probabilmente per evitare che, come a volte è capitato negli anni passati, rientrassero dalla finestra anziché volare in piazza - vai, vai".



Il bimbo e la bimba al davanzale hanno liberato i volatili e il Papa ha augurato a tutti, "buona domenica e buon pranzo", prima di ritirarsi, scherzando e ridendo con i ragazzini. Prima il Papa aveva rivolto anche un pensiero ai malati di lebbra e quanti nel mondo festeggiano oggi il Capodanno lunare.