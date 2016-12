Roma, nomade 25enne tenta di rapire un bambino di otto mesi in metro

16:09 - Una nomade bulgara è stata arrestata a Roma con l'accusa di tentato sequestro di persona. La donna avrebbe cercato di rapire un bambino di otto mesi in pieno giorno, strappandolo alla madre che lo stava cambiando su una panchina all'interno della stazione della metropolitana di Ponte Mammolo, nella periferia della Capitale.

Secondo quanto emerso, come riporta il quotidiano "Il Messaggero", la madre del bambino, in attesa dell'arrivo della metropolitana, stava cambiando il figlio su una panchina della sala d'attesa della stazione quando la nomade si sarebbe avvicinata e avrebbe trascinato via il bambino, correndo verso l'uscita.



Richiamati dalle richieste di aiuto della donna, alcuni ragazzi presenti si sarebbero messi all'inseguimento della 25enne, riuscendola a fermarla. Sono quindi intervenuti gli addetti alla sicurezza della metropolitana che hanno chiamato i carabinieri e prestato i primi soccorsi alla madre del bambino che, sotto shock, ha avuto bisogno dell'assistenza del 118.