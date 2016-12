"Salva banche", pensionato perde tutti i suoi risparmi e si toglie la vita a Civitavecchia

Con il fallimento della sua banca , una delle quattro "soccorse" dal decreto Salva Banche , ha visto i risparmi di una vita andare in fumo. Luigino D'Angelo, un pensionato 68enne di Civitavecchia, non ha retto al colpo ed ha deciso di farla finita impiccandosi alla scala della sua villetta. Le sue ultime parole, per spiegare il gesto, le ha lasciate scritte nel computer. Il messaggio è stato ritrovato dalla moglie.

Della tragedia, avvenuta il 28 novembre ma di cui solo ora si è avuta notizia, si sono interessate anche le associazioni di consumatori Adusbef e Federconsumatori che hanno espresso le condoglianze per la tragedia che ha colpito "un risparmiatore di Civitavecchia che si è suicidato dopo aver appreso di aver perso i risparmi di una vita investiti nella Banca Popolare dell'Etruria e Lazio, oggetto dell'esproprio criminale del risparmio anticipato del bail-in".



Le associazioni hanno chiesto al procuratore capo di Civitavecchia di aprire un'indagine per verificare se il decreto sulla risoluzione delle 4 banche sia "compatibile con le norme penali e con la Costituzione".



La moglie: "Non so se riuscirò ad andare avanti" - "Andrò avanti? Se ce la farò sì". Così la moglie del pensionato che si è suicidato ai giornalisti assiepati all'esterno del loro villino dove il marito è stato trovato impiccato il 28 novembre.



D'Angelo avrebbe perso 100mila euro - Secondo alcune ricostruzioni, fatte dai media locali, D'Angelo avrebbe perso oltre 100mila euro investiti in obbligazioni subordinate della banca con sede ad Arezzo. Inoltre, nel suo computer sarebbe stata trovata una lettera in cui il pensionato spiega le ragioni del gesto: un atto d'accusa contro l'istituto per l'alto rischio degli investimenti consigliati.



E proprio i titolari di obbligazioni subordinate di Banca Etruria si sono riuniti mercoledì presso la Borsa merci di Arezzo: "Avete salvato le banche, avete inguaiato noi", lo sconsolato ritornello ripetuto da diverse persone.



La Cei: "Suicidio faccia riflettere" - "Speriamo che questo faccia riflettere un po' tutti quanti noi a non misurare la vita e il progresso della civiltà soltanto col Pil o le percentuali dei soldi. Speriamo di no". Così il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Nunzio Galantino, commenta la vicenda del suicidio del pensionato di Civitavecchia dopo il fallimento di Banca Etruria.