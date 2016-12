"Proiettili difettosi alla polizia" Viminale: da usare solo nei poligoni

Pistola

Ai problemi nati dai tagli costanti al bilancio degli ultimi anni, secondo le denunce dei sindacati, si aggiunge ora, per la polizia, anche la questione "munizioni". Una partita di cartucce, acquistata dalla ditta Fiocchi nel 2013 e già diffusa, è difettosa e non va assolutamente usata in servizio. I proiettili, si legge in due circolare del Viminale, vanno usati soltanto al poligono.