Lara Comi: "Lo stalker è tornato, vuole sposarmi e avere un figlio da me"

L'ex candidato sindaco di Jesolo, l'imprenditore 48enne Giovanni Bernardini, come racconta Lara Comi in un'intervista a Il Corriere della Sera, ha dunque creato un falso profilo Facebook per continuare a molestarla e le ha inviato la ricevuta d'acquisto delle fedi nuziali. "Ci sposiamo il 16 maggio a San Ruffino", le ha scritto e le ha mandato con i messaggi anche foto di donne incinte per chiederle di fare un bimbo insieme.



"Condiziona ogni giorno la mia giornata da più di un anno - confessa l'eurodeputata. - Ho dovuto cambiare casa, percorsi, abitudini". E la preoccupazione per la propria incolumità cresce in vista della campagna elettorale per le Europee. "Avrò mille impegni in mezzo alla gente - continua la Comi. - Non è mai stato aggressivo, ma nessuno può garantite che non lo diventi: invece di provare ad avvicinarmi con un anello di fidanzamento, come ha già fatto, potrebbe farlo con un coltello o una pistola. Nulla lo ferma".