La Spezia, ventenne salva bimba sui binari: "Non chiamatemi angelo custode, ho agito solo d'istinto"

"Chiamatelo istinto, adrenalina o sangue freddo, non so, so solo che ho agito d'istinto", racconta la 24enne Mariachiara Nuzzo che martedì pomeriggio alla stazione di Manarola (La Spezia) ha salvato la vita a una bambina di 9 anni che, insieme al fratellino di 6, aveva oltrepassato di molto la linea gialla dei binari mentre stava passando un treno Frecciabianca.

"Ho visto che i due bambini, forse stranieri in visita con i genitori alle Cinque Terre - ha raccontato la ragazza a La Nazione - continuavano a sporgersi incuranti del fatto che dagli altoparlanti avessero comunicato anche in inglese che stava arrivando il Freccia Bianca. Così ho iniziato a gridare di spostarsi".



Le sue grida, però, sono state ascoltate solo dal bambino, la sorellina è rimasta nella stessa posizione. Pochi attimi e il treno l'avrebbe travolta, se la giovane non avesse corso e non avesse, con uno scatto fulmineo, afferrato il suo braccio. "Ho fatto tutto senza pensarci, nel frattempo è passato il treno e mi è sembrato di averlo addosso", ha spiegato.



Nell'eroica impresa è stata aiutata da un altro turista che, accorgendosi della situazione di pericolo, ha afferrato l'altro braccio della piccola e l'ha trascinata verso di sé. "L'ho aggredito anche - ha affermato Mariachiara - Inizialmente pensavo fosse il padre e non ho capito più nulla, mi è salito il sangue al cervello".



La scena si è consumata in assenza dei genitori, che si trovavano ancora in galleria e, quando hanno capito cosa fosse successo, scioccati non hanno potuto fare altro che ringraziare la ventenne che subito dopo ha dichiarato: "Sono sconvolta dalla reazione dei turisti, tutti a ringraziarmi per un atto che rifarei mille volte".