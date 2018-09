10 settembre 2018 16:09 La gaffe di Di Maio? Non era una gaffe | Emiliano: "Frase interpretata male" Il vicepremier: "Lʼoperazione di discredito verso questo governo continua senza sosta"

È diventato virale un video in cui il vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Bari, parla con il governatore della Puglia Michele Emiliano e gli chiede: "Con Matera che fate?". In molti hanno pensato che Di Maio non sapesse dove si trovi Matera. Ma in realtà, non si è trattato di una gaffe, come sottolineato dallo stesso Emiliano: "Il Ministro Luigi Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della Puglia a Matera è fondamentale, per questo mi ha fatto le domande, tutte pertinenti, cui ho risposto". Non si è fatta attendere poi la replica di Di Maio: "L'operazione di discredito verso questo governo continua senza sosta".

La reazione di Emiliano - "Questa barzelletta che è stata messa in giro che il ministro Di Maio mi avrebbe parlato di Matera pensando che Matera fosse in Puglia è veramente una barzelletta, anche abbastanza ridicola, non l’ho trovata nemmeno minimamente divertente. Il testo l’ho sentito e risentito e non c'era nulla nella conversazione che si prestasse ad un’interpretazione del genere. Siamo, come al solito, a quelle modalità politiche che poi provocano solo la confusione dei cittadini e una reciproca sfiducia - ha dichiarato Emiliano alla Gazzetta del Mezzogiorno - Voglio chiarire che il ministro Di Maio sa bene che Matera è in Basilicata, ci mancherebbe, anzi, mi ha fatto la domanda perché conosce talmente bene che Matera è in Basilicata che mi ha chiesto: 'Che state facendo per sostenere lo sforzo di Matera capitale europea della cultura?'. Io ho detto che i pugliesi hanno investito 2 milioni di euro per sostenere l’evento culturale in sé, di più credo del finanziamento dell’Unione europea, sia tutto il finanziamento per il raddoppio ferroviario della Bari-Matera".

Il Ministro @luigidimaio sa benissimo che #Matera è in #Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della #Puglia a #MateraCapitaleEuropeaCultura è fondamentale, per questo mi ha fatto le domande, tutte pertinenti, cui ho risposto. pic.twitter.com/L4RDus9Hz3 — Michele Emiliano (@micheleemiliano) September 10, 2018