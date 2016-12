Nel giro di dieci anni, il numero di cinghiali in tutta Italia è raddoppiato, superando il record di un milione di esemplari. Lo denuncia la Coldiretti, spiegando che a rischio non sono solo le produzioni made in Italy e l'assetto idrogeologico del territorio, ma anche la vita degli automobilisti. Secondo i dati Aasps, infatti, negli incidenti stradali provocati dagli animali nel 2015 sono morte 18 persone e altre 145 sono rimaste ferite.