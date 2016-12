La campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: "Non siete soli, chiamateci sempre"

"Non siete soli, chiamateci sempre" è questo il claim del nuovo spot della Polizia di Stato che mette in guardia la popolazione, soprattutto gli anziani, dai truffatori che non vanno mai in vacanza. Proprio le persone di età avanzata, sono uno dei target preferiti dai truffatori e i reati nei loro confronti sono in continua crescita. Basti pensare che nel 2014 gli over 65 truffati sono stati 14.461 , nel 2015 15.909 e nei primi sei mesi di quest'anno siamo già a 9.112.

La casistica è infinita, ma le truffe più ricorrenti in abitazione iniziano sempre con una scusa per entrare in casa: controllo del gas, lettura della luce, consegna di un pacco o, addirittura finti appartenenti alle forze dell’ordine.



In strada gli anziani vengono avvicinati vicino alle banche o agli uffici postali dopo aver ritirato denaro oppure vicino casa da sconosciuti “conoscenti” di vecchia data che con modi gentili si fanno invitare a casa per svuotarla dei preziosi.



Una terza tipologia è la telefonata di un parente o di un amico di un famigliare o di un avvocato che richiede soldi preannunciando l’arrivo di un incaricato per il ritiro.



L'iniziativa messa in campo qest’anno dalla Polizia di Stato si avvale della collaborazione di un testimonial d’eccezione. A commentare gli spot c'è la voce di Gianni Ippoliti. Il conduttore televisivo, con la collaborazione degli attori Fabiana Latini e Giovanni Platania, lancia un semplice e preciso messaggio agli anziani: diffidate degli estranei e chiamate sempre la Polizia, non siete soli.